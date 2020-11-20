رين يُعرقل هدف ريال مدريد بعقد جديد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل مسؤولو نادي رين الفرنسي، في مفاوضات قوية مع موهبة الفريق إدواردو كامافينجا من أجل تمديد عقده في الفترة المقبلة، منعا لرحيله خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

تجديد عقد كامافينجا مع رين الفرنسي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي رين دخلوا في مفاوضات مع كامافينجا لتمديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة أن رين طلب من لاعبه الشاب البقاء رفقة النادي الفرنسي حتى صيف 2023، موضحة أن المفاوضات بين الطرفين متقدمة للغاية، وسيتم الإعلان عن الخطوة رسميا خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت ربطت اسم كامافينجا بالعديد من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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