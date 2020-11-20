حسام البدري: أجريت 7 تغييرات أمام توجو خوفًا من الإجهاد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق المنتخب الوطني الأول الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أسباب إجراء 7 تعديلات في التشكيل خلال مواجهتي توجو.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "القرار قراري في المبارتين واحتفظت ببعض اللاعبين للمباراة الثانية أمثال طارق حامد وليا وجهة نظري".

وتابع: "هناك من ينتقد لمجرد الانتقاد ولكن الحمد لله على الفوز واجريت 7 تغييرات للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد".

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