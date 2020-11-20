حسام البدري: أجريت 7 تغييرات أمام توجو خوفًا من الإجهاد









حقق المنتخب الوطني الأول الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وفسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أسباب إجراء 7 تعديلات في التشكيل خلال مواجهتي توجو.





وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "القرار قراري في المبارتين واحتفظت ببعض اللاعبين للمباراة الثانية أمثال طارق حامد وليا وجهة نظري".



