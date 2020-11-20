أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يدرس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الوضع الصحي داخل مصر بدقة، والمتعلق بفيروس كورونا كوفيد-19، قبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء يوم 27 من الشهر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري الأبطال.





بعد ظهور العديد من الحالات وتزايد المخاوف من وجود إصابات بكورونا، بين لاعبي الأهلي والزمالك، بدأت التساؤلات حول إمكانية تأجيل المباراة في حال زيادة عدد الإصابات.





ولكن من المرجح أن الكاف سيتمسك باللائحة التي تجبر أي ناد يمتلك 11 لاعبا أساسيا بجانب 4 بدلاء، على خوض المباراة، خاصة أنه لا يوجد ضمان لعدم وجود مصابين في موعد لاحق إذا تم تأجيل المباراة.





وهناك حالة وحيدة التي تجبر كاف على تأجيل اللقاء، وهو أن يتحول الأمر في مصر إلى ما يشبه بالوباء، وترفض الحكومة المصرية وقتها استضافة المباراة لهذا السبب.





وحول تواجد الجماهير في المباراة، قال المصدر إن هذا الأمر مرفوض حتى الآن، لكن هناك طلب آخر قدم من مصر بالسماح بحضور عدد محدود جدا وهو ما يتم دراسته حاليا.





وتم اكتشاف 4 إصابات كورونا داخل جدران القلعة البيضاء في الأيام الأخيرة، هم: حازم إمام ومحمد حسن لاعبي الفريق، بجانب مدحت عبد الهادي المدرب المساعد، والحارس الناشئ أحمد نادر السيد غير المقيد أفريقيا.





وتحولت عينة حازم إمام الظهير الأيمن من إيجابية إلى سلبية، بينما لا تزال عينات الثلاثي الآخر إيجابية، فيما لم تكتشف أي حالات كورونا داخل الأهلي.