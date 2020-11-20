موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو، مباراة نارية تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء غدا السبت الموافق 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ويسعى البرسا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو لمواصلة صحوته بعدما حقق فوزا كاسحا على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، مع بقاء له لقاءين مؤجلين سيتم تحديدهم في وقت لاحق.





وعلى الجانب الأخر سيدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على قادش في الجولة الماضية بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الماضية من الليجا، بقاء له مبارتان مؤجلتان.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة مكرمة، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت جرينتش.





وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الليجا.



