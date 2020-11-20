صلاح أمين: كل المهاجمين في مصر تعلمت أساسيات المركز من حسام حسن

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال صلاح أمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه يدين بالفضل لكل المدربين الذين تعامل معهم وإن تفكيره أختلف عن السنوات السابقة.

وأكد صلاح أيمن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " مصر المقاصة صادفه سوء حظ كبير خلال الدور الأول من الموسم الماضي وخصوصاً مع ميدو".

وتابع: " إيهاب جلال قام بطفره مع المقاصة وحققنا نتائج مميزة في الدور الثاني من الموسم ، وحلمي طولان وفاروق جعفر من المدربين الذين أثروا كثيراً في  مسيرتي الكروية".

وأتم: "راضي تماماً عن ما حققته في مسيرتي الكروية والأهداف الكثيرة التي سجلتها سبب شهرتي، وكل المهاجمين في مصر تعلمت أساسيات المركز من حسام حسن".

أخبار تهمك

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ ربع ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل أتليتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات قوية من فاروق جعفر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بوكيتينيو يوافق على تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:03 ص

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

12:04 ص

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»