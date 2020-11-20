محكمة بنسلفانيا تعتبر آلاف الاستمارات الانتخابية باطلة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قضت المحكمة في بنسلفانيا الأمريكية، باعتبار أكثر من 2.3 ألف استمارة انتخابية، باطلة في الولاية.

 

وينص قرار الحكم على رفض 2349 استمارة اقتراع وصلت بالبريد، لأنها لا تحمل ختم تاريخ الإرسال. وذكر قرار الحكم، أنه تم الإدلاء بجميع الأصوات الملغاة في مقاطعة أليغيني، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون نسمة ويقع مقرها الإداري في مدينة بيتسبرغ.

 

وفي وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة بالولايات المتحدة، مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال ما يقرب من عشرة آلاف استمارة اقتراع وصلت متأخرة في ولاية بنسلفانيا.

 

جدير بالذكر، أن دونالد ترامب ومحاميه رودي جولياني، أعلنا مرات عديدة ضرورة إبطال أكثر من 600 ألف صوت تم الإدلاء بها في فيلادلفيا وبيتسبرغ، بسبب هذه المشكلة على وجه التحديد.

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