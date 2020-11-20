عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة سيرينو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استكمل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، مفاوضاته مع نظيره صن داونز، للتوصل لإتفاق لإمكانية الظفر بخدمات الأوروجويانى جاستون سيرينو خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.


وقرر إدارة القلعة الحمراء النادى قيمة عرضه من 2 مليون دولار، إلى 2.5 مليون دولار لحسم الصفقة فى انتقالات الصيف، فى ظل تمسك الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى بالحصول على خدمات اللاعب.


ويعتبر سيرينو من الأسماء التى يرغب المدير الفنى فى ضمها للقلعة الحمراء، لأنه كان يبنى عليه خطته فى صن داونز بشكل كبير.


ويمتلك سيرينو إمكانيات كبيرة ويجيد اللعب فى الجناحين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى تحت رأس الحربة.


وفي سياق متصل، خضع لاعبو الأهلي لتحليل قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات أو تحليل "رابيد تيست"، قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.


ويذكر أن جاءت جميع نتائج الفريق سلبية باستثناء محمود عبدالمنعم كهربا.


ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.


ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري

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