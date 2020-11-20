صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادى الزمالك انهوا اتفاقهم مع نظرائهم في بيراميدز علي عقد صفقة تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الجارية.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الأبيض يحصل علي خدمات لاعب الوسط نبيل عماد دونجا، مقابل الاستغناء عن مصطفي فتحي لاعب الفريق، بالاضافة إلي مبلغ مالي.