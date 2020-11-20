محمد شريف يتحدث عن المشاركة أساسيًا مع الأهلي بعد العودة من الإعارة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد شريف لاعب الاهلي ان العودة لصفوف الفريق من جديد خطوة مميزة والمنافسة على حجز مكان اساسي سيكون صعب.

واضاف لاعب الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن الجميع يجتهد في تدريبات الفريق من اجل اقناع المدير الفني بحجز مكان اساسي في الفريق ولا يوجد أي لاعب يضمن ان يلعب اساسي في اي فريق مشيرا الي أن موسيماني قال لي الآداء المميز خلال هذا الموسم سبب عودتك للاهلي".

وكشف محمد شريف لاعب النادي الاهلي عن تفاصيل جلسة موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين العائدين من الإعارة موضحا أنه رحب بهم جميعاً وقدم لهم نصائح كثيرة للموسم القادم.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن موسيماني تحدث معانا عن الإستعداد للموسم القادم مؤكدًا على متابعته لهم خلال فترة الإعارة وأشاد بآدائهم خلال الموسم الماضي.

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