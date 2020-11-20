صراع ثلاثي على ضم نجم ليفربول

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


بات الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، هدفًا لعدد من الأندية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن ريال مدريد وإنتر ميلان قد دخلا في صراع مع برشلونة، لضم فينالدوم.

جدير بالذكر فينالدوم صاحب الـ30 عامًا، ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ويحاول مسئولو نادي ليفربول إقناع لاعب الوسط الهولندي بالاستمرار مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وأوضحت التقارير أن فينالدوم كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في انتقالات الصيف الماضي، ولكن البرسا فضل التعاقد مع مهاجم.

ووضع ليفربول شرطًا للموافقة على رحيل فينالدوم، حيث طلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو لبيع لاعبه الهولندي، مما جعل برشلونة يفضل تأجيل الصفقة للصيف المقبل، وضمه مجانًا.

وأشارت إلى أن فينالدوم ربما يخرج مم حسابات برشلونة في الموسم الجديد، لأن هذا مرتبط بمستقبل كومان في كامب نو، بالإضافة لموقف الإدارة الجديدة من تواجد اللاعب ضمن مشروع الفريق.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ 13 دقيقة

عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات قوية من فاروق جعفر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

بوكيتينيو يوافق على تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل أتليتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:10 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»