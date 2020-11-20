تصريحات قوية من فاروق جعفر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن الحفاظ على القوام الأساسي لفريق الأهلي والزمالك في مباريات كأس مصر امر هام للفريقين خاصة قبل مباراة القرن الإفريقي في نهائي بطولة إفريقيا. 

وأضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة MBC أن على الأجهزة الفنية للأهلي والزمالك لابد أن يحافظو على القوام الاساسي للفريق، خوفًا من الإصابات والغيابات خاصة وانهم مقبلين على مباراة هامة بنهائي بطولة افريقيا.

وقال جعفر نجم الزمالك الاسبق انه لا يقلق من مواجهة الاهلي في نهائي بطولة أفريقيا لاول مرة في تاريخ الفريقين على ستاد القاهرة ".

واضاف جعفر في تصريحات خلصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc انه لا يخشى من مواجهة الأهلي في نهائي افريقيا لان كرة القدم فيها مكسب وخسارة ومن سيقدم آداء مميز ولديه ثفة كبيرة هو من سيفوز بالبطولة".

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