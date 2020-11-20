تعليقات الجمهور على أغنية تامر حسني الجديدة "نفس النهاية"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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نجحت أغنية "نفس النهاية" الجديدة للفنان تامر حسني، في تحقيق أكثر من 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة عبر يوتيوب.

ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية، منها: "كل اغنيه احلى من اللي قبلها أبدعت ي تيمووو بحب صوتك واحساسك"، "مش غريبة عليك ياتامر كل الاحساس الحلو ده لان حبيت صوتك".

وروج تامر حسني، لأغنيته الجديدة منذ قليل عبر إنستجرام حيث نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابه الرسمي.

أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".

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