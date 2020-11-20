عزت العلايلي: لا أتعامل إطلاقا مع وسائل التواصل الاجتماعي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إنه لا يتعامل إطلاقا مع وسائل التواصل الاجتماعي والعوالم الافتراضية، مضيفًا:"أنا أصلا لا أحبها على الإطلاق".

وأضاف في تصريحات صحفية: "أحب التعامل المباشر كما تعودنا طوال حياتنا، ويرغم  أنها قد تكون أفادت النجوم في الانتشار، لكنها وسائل سهلة النسيان".

وتابع: "كل يوم تحوي وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي ينسينا القديم، لذلك لا أعتبرها وسائل ثابتة للانتشار الحقيقي الدائم".

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