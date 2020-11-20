بعد الفرز اليدوي.. جورجيا تعلن فوز بايدن

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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أعلنت السلطات المحلية في ولاية جورجيا الأمريكية، نتيجة الفرز اليودي، لبطاقات الاقتراع، بين كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال "سكرتير جورجيا"، إن الفرز اليدوي لبطاقات الاقتراع أكد فوز بايدن في الولاية.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن سكرتير جورجيا، قال إن الولاية سوف تصدق، اليوم الجمعة، على فوز بايدن بالرئاسة.

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