بعد الفرز اليدوي.. جورجيا تعلن فوز بايدن

أعلنت السلطات المحلية في ولاية جورجيا الأمريكية، نتيجة الفرز اليودي، لبطاقات الاقتراع، بين كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الرئيس المنتخب جو بايدن.





وقال "سكرتير جورجيا"، إن الفرز اليدوي لبطاقات الاقتراع أكد فوز بايدن في الولاية.



