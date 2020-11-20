نصيحة صادمة من "الصحة العالمية" بشأن عقار "ريمديسيفير"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نصحت منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام عقار "ريمديسفير"، في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن منظمة الصحة العالمية، تنصح بعدم استخدام "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن عقار "ريمديسيفير" لا يحقق تأثيرا ملموسا على معدل الوفيات.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

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