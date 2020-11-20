إلغاء مشهد بسبب حجم ممثل عالمي شهير!

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
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قرر فريق تصوير الفيلم الجديد الذي سيعرض قريبا في دور السينما "Red Notice"، إلغاء أحد المشاهد التمثيلية بسبب عدم قدرة الممثل العالمي الشهير "ذا روك" من دخول سيارة رياضية بسبب حجمه الكبير.

وشارك الممثل الشهير دوين جونسون المعروف بلقب "ذا روك" (الصخرة، بسبب حجمه الكبير)، على صفحته في "إنستغرام" صورة لحادثة طريفة تسببت بإلغاء مشهد من الفلم الجديد.

وبحسب الممثل، فقد بحث فريق التصوير لأشهر عن سيارة رياضية تتناسب مع المواصفات المطلوبة لتصوير أحد المشاهد التي بقوم فيها البطل بالخروج من السيارة بحركة سريعة، ودفع الكثير من المبالغ المالية لإيجاد سيارة رياضية خارقة تتناسب مع طبيعة المشهد.

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