رانيا يوسف زوجة شيكو في مسلسل "اللعبة 2"

نشر الفنان شيكو، صورة له بصحبة الفنانة رانيا يوسف، التي تجسد دور زوجته خلال أحداث الجزء الثانى من مسلسل اللعبة.





وتواصل أسرة مسلسل "اللعبة 2" تصوير مشاهدهم في الديكورات الخاصة بهم، وتجمع أحداث المسلسل بين شيكو ورانيا في أكثر من مشهد.





مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.

والمسلسل بطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.



