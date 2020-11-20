دوجلاس ستيوارت يفوز بجائزة "مان بوكر" الأدبية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
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أعلن  القائمون على جائزة المان بوكر العالمية لعام 2020، فوز الروائي الأمريكي دوجلاس ستيوارت بالجائزة عن رواية " شاجي بين".

وتم اختيار الفائز من قبل لجنة مؤلفة من خمسة محكمين هم مارجريت بوسبى، ولى تشايلد، وسمير رحيم، وليمان سيساى، وإميلى ويلسون.

وتدور الرواية حول بطل قصته يدعى «ستيوارت» نشأ في جلاسكو، وهو يعيش الآن في ولاية نيويورك الأمريكية، بعد أن عاد إلى منزله ليبدأ حياته المهنية في تصميم الأزياء.

وتدور أحداث الرواية في مدينة جلاسجو الاسكتلندية الفقيرة في ثمانينيات القرن الماضي، حول أجنيس باين، التي تردى بها الحال بعد فشل زواجها؛ حيث أدمنت الكحول، وتخلى عنها جميع أولادها بسبب تدهور حالتها باستثناء ابن واحد هو «شاجي»، الذي حارب الفقر من أجل إعانة والدته، في حين أن حياته الشخصية لم تخل من المصائب والمشكلات.

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