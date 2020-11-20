علي الهلباوي ومي كمال وسامر جورج يشعلون ليالي مهرجان القاهرة للجاز

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
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شهد مهرجان القاهرة للجاز Cairo Jazz Festival مشاركة مصرية متميزة في نسخته الثانية عشرة المقامة حاليا في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بوسط البلد. 

وتمكن الفنان علي الهلباوي من أسر مسامع جمهور موسيقى الجاز بإطلالة استثنائية من نوعها عبر سهرة غنائية حملت لافتة كامل العدد من الحضور جمعته مع عازف الكلارينيت والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا،  وخطف الهلباوي الجمهور في رحلة لملكوت أغانيه على مدار ساعة زمن،  منها "مرسال لحبيبتي" و"طاقة نور" و"نسيم الوصل"، بجانب رائعة "أيا من بالوفا قد عودوني" مع مزجها لأول مرة بسحر موسيقى الجاز.

كما شهدت ليالي المهرجان احتفال الوسيقي وعازف الباص جيتار سامر جورج بإطلاق ألبومه الجديد "2020"، الذي يضم في جعبته 9 مقطوعات موسيقية مختلفة، منها "Bluesette"، و"A Child is Born"، و"Goodnight to All"، ويأتي بعد أربع سنوات من إطلاق أول ألبوماته "All You Need is Bass"، واختار سامر أن يكون العرض اللايف الأول للألبوم الجديد خلال فعاليات القاهرة للجاز،  عبر حفلة موسيقية شهدت استضافته المطربة دعاء السباعي التي تألقت بأداء أغنيات "Make You Feel My Love" و "Overjoyed"، كما شاركه في الحفل كل من جورج نبيل بعزف البيانو مع إيقاعات أيمن مبروك. 

في حين لفتت المطربة مي كمال، ابنة الفنانة القديرة عفاف راضي، انتباه جماهير المهرجان بإطلالتها الأولى هذا العام، عبر ليلة غنائية طربية قدمت خلالها توليفة موسيقية بين روح الموسيقى الشرقية والغربية،  عبر أغنيات "بنت الشلبية" و"يا زهرة في خيالي" و"وسط الزحام"، بجانب إعادة إحيائها مختارات من أغنيات الفنانة الجزائرية سعاد ماسي،  مثل "راوي" و"غير إنت"، وأطلت خلال الحفل برفقة عدد من الموسيقيين،  منهم سامو الطويل على الدرامز،  وعازف البيانو والعود روبرت رشاد،  وساكسفون محمد ويف ومعتز كمال بعزف الجيتار وباص جيتار تيدي فهمي مع إيقاعات أيمن مبروك. 

وشهدت نسخة هذا العام من المهرجان الموسيقي العريق أكثر من 20 حفل موسيقي ومشاركة دولية من 10 دول حول العالم، على مدار أسبوع متواصل،  من المغرب وإيطاليا وهولندا والدانمارك، بجانب سويسرا ورومانيا وكرواتيا وتشيلي، منها المغربية سارة مولابلاد والسويسرية ذات الأصول الألبانية إلينا دوني، والدانماركية كلاوديا كامبانيول. 

في حين ارتكز المهرجان على تسليط الضوء على مشهد الجاز المصري،  بمشاركة العديد من تجارب موسيقى الجاز في مصر، مثل عازف البيانو والمؤلف هشام جلال الذي شارك بمشروعين موسيقيين هذا العام مع أوركسترا "كايرو بيج باند" وفرقته الثلاثية، بجانب كل من الفنانة نهى فكري والموسيقي رامي عطالله وعازف البيانو والمؤلف فيصل فؤاد والموسيقي أحمد نظمي وفرقة لوس كومبادريس،  مع ظهور خاص للموسيقار المصري العالمي فتحي سلامة الذي افتتح ليالي المهرجان بحفل جمعه مع المنشد محمود التهامي.


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