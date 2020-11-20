موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي









يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.





ويشهد ليفربول العديد من الإصابات مثل محمد صلاح وجوردان هندرسون وروبرتسون وارنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك ويغيبوا عن مواجهة ليستر سيتي.





وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأحد القادم.



