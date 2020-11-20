الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي وافقوا على إعارة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة الدقم، إلي نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الجارية، عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن موافقة الأهلي على رحيل بادجي بسبب عدم اقتناع المدير الفني موسيماني بقدرات اللاعب، ورغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز، قادر علي صناعة الفارق مع الفريق.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته هناك اتجاه داخل النادي في تأجيل تسويق جيرالدو إلي فترة الانتقالات الشتوية، بعد تمسك اللاعب بالحصول علي قيمة عقده كاملة في حال رحيله عن النادي، والتي تقدر بمليون دولار.

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