طرح "الناس السهرانين" لحكيم قريبا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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انتهى النجم حكيم، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين" المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبل علي يوتيوب.
 

الأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا.

كان حكيم، أعلن عن تعاونه مع ميدو مزيكا وتامر حجاح من خلال أغنية "الناس السهرانين" ، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "صحاب أونطة".

ونشر حكيم صورة تجمعهم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب :انتظروا مفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جامدة جداً اسمها "الناس السهرانين" ، وأنا واثق أنها هتعجبكم عشان الأغنية جامدة بجد.

 

 

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