عاجل.. فرض حظر تجوال في كاليفورنيا بسبب فيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا، فرض حظر تجول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

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