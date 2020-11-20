الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، دخل حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق، وذلك حال عدم التعاقد مع الاورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن صفقة بواليا ستكون متوقفة علي قدرة الأهلي علي إفساح مكان في القائمة لقيد لاعب أجنبي حيث ميتلك الأهلي في قائمته الأجنبية عنده أجايي وديانج ومعلول وبادجي وجيرالدو بينما تنص اللوائح علي وجود 4 لاعبين أجانب ولاعب فقط من شمال أفريقي. 

 وأتم: "بواليا يعتبر من المهاجمين المميزين في الدوري المصري، بعدما ظهر بمستوي متميز مع الجونة خلال الموسم الماضي.

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