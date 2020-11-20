"المرأة الخارقة 1984" بدور السينما في هذا الموعد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
رويترز
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قرر القائمون على (ووندر وومان 1984) "المرأة الخارقة 1984" طرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة اعتبارا من يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر، في خطة بث غير معتادة فرضتها جائحة كورونا.

وفيلم "المرأة الخارقة 1984" من أفلام الحركة ومن بطولة جال جادوت، وكان من المقرر في البداية طرحه في دور السينما في يونيو 2020.

وتأجل عرض "المرأة الخارقة 1984" عدة مرات، وهو آخر فيلم من أفلام الحركة تخصص له ميزانية ضخمة على قائمة عام 2020.


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