آرسنال يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يترقب دخول أحد الأندية الإنجليزية في سباق التعاقد مع أحد نجومه في يناير المقبل.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن إيفرتون يعتبر أكثر الأندية حرصًا على التعاقد مع الإسباني إيسكو في يناير المقبل وذلك بناءً على طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون.

وأشارت الصحيفة ميرور البريطانية إلى أن ريال مدريد يرغب في دخول آرسنال في سباق التعاقد مع إيسكو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أنباء كانت قد ترددت عن استعداد إيفرتون لتقديم عرض تبلغ قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع إيسكو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه على ما يبدو أن ريال مدريد يرغب في رفع هذا الرقم بدخول آرسنال في الصفقة وعمل مزايدة بين الناديين الإنجليزيين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لم يتحدد بعد موقف آرسنال إذا ما كان بحاجة إلى الدخول في السباق التعاقد مع النجم الإسباني.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت ذاته ارتبط اسم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي السابق بالانتقال إلى آرسنال في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها نجم خط وسط السويسري جرانيت تشاكا إلى النيراتزوري.