آرسنال يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يترقب دخول أحد الأندية الإنجليزية في سباق التعاقد مع أحد نجومه في يناير المقبل.
وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن إيفرتون يعتبر أكثر الأندية حرصًا على التعاقد مع الإسباني إيسكو في يناير المقبل وذلك بناءً على طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون.
وأشارت الصحيفة ميرور البريطانية إلى أن ريال مدريد يرغب في دخول آرسنال في سباق التعاقد مع إيسكو.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أنباء كانت قد ترددت عن استعداد إيفرتون لتقديم عرض تبلغ قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع إيسكو.
وألمحت الصحيفة البريطانية أنه على ما يبدو أن ريال مدريد يرغب في رفع هذا الرقم بدخول آرسنال في الصفقة وعمل مزايدة بين الناديين الإنجليزيين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لم يتحدد بعد موقف آرسنال إذا ما كان بحاجة إلى الدخول في السباق التعاقد مع النجم الإسباني.
ونوهت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت ذاته ارتبط اسم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي السابق بالانتقال إلى آرسنال في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها نجم خط وسط السويسري جرانيت تشاكا إلى النيراتزوري.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن إريكسن لا يعتبر أولوية بالنسبة لآرسنال.

أخبار تهمك

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ أقل من ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

سبب تحول الفنان عادل إمام من زملكاوي إلى أهلاوي!

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

01:54 ص

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

سبب تحول الفنان عادل إمام من زملكاوي إلى أهلاوي!

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»