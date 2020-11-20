"التعليم العالي" تفجر مفاجأة عن عدد الطلاب المصابين بكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الجامعات، قائلاً:" الحالات المؤكدة بين الطلاب لا تزيد عن أربع حالات، أما حالات الاشتباه فعدد الإصابات يقدر بالعشرات، من إجمالي 3 مليون طالب في جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة".

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك 31 مستشفى جامعي على أهبة الاستعداد للتعامل مع ازمة كورونا، لافتَا إلى أن أجزاء من جميع المستشفيات مخصصة لكي تكون مكان للعزل، وكل مستشفى يوجد بها لا يقل عن 10 أسرة عناية مركز للحالات التي في حاجة للحجز.

ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية على الاستعداد دائمًا للسيناريو الأسوأ في أزمة كورونا، والتدريب مستمر للتعامل مع أي أزمة، مضيفًا أن وزارة التعليم قامت بإعداد الامتحانات اون للين في العديد من الكليات خلال الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، وإذا لم يكن هناك قدرة وإمكانيات لبعض الكليات على إقامة الامتحانات اون لاين، فمن الممكن تقسيم الطلاب، وبدلًا من إجراء الامتحان في أسبوعين، فمن الممكن إجرائها في أربع أسابيع.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس، تسجيل 329 حالة إصابة بفيروس كورونا,


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