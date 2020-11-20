نفس النهاية لـ تامر حسني تقترب من 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
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اقتربت أغنية "نفس النهاية" الجديدة للفنان تامر حسني من تسجيل أكثر من 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة عبر يوتيوب.
ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية.
وروج تامر حسني، لأغنيته الجديدة منذ قليل عبر إنستجرام حيث نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابه الرسمي.
أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".