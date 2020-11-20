نفس النهاية لـ تامر حسني تقترب من 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة

وروج تامر حسني، لأغنيته الجديدة منذ قليل عبر إنستجرام حيث نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابه الرسمي.

أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".



