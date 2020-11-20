الصحة: إغلاق مركز طبي لشخص ينتحل صفة طبيب يقدم علاج وهمي لكورونا(فيديو)
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن الوزارة تقوم بحملات من خلال إدارة العلاج الحر على العيادات، والمنشئات الطبية، من أجل حماية المواطن من ممارس الطب بدون تصريح.
وتابع "حميدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذع على فضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن هناك قرار لإغلاق مركز طبي لشخص يدعى إيهاب حسن، ينتحل صفة طبيب بالغربية وقدم للمواطنين وصفات وهمية لعلاج كورونا، ولكنه قام بفض الشمع، وتم القبض عليه بالفعل، ولكنه خرج بكفالة على ذمة القضية، وعاد للممارسة المهنة بدون تصريح، وهذا لشخص غير مسجل وغير مصرح له بمزاولة مهنة الطب.
وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن هذا الشخص يستغل ضعف القانون لفتح العيادة مرة أخرى، وتم تحرير له أكثر من محضر، مشيرًا إلى أن قيام هذا شخص بانتحال صفة طبيب والكشف على المواطنين، يعد اعتداء على المواطنين.
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