مرشح رئاسة برشلونة لا يمانع ضم راموس

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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قام فيكتور فونت المُرشح لرئاسة برشلونة بالترحيب بالتعاقد مع سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد في حالة فوزه بالانتخابات.
وقال فونت في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام:"إذا طلب مني تشافي التعاقد مع سيرجيو راموس وكان ذلك مُمكن اقتصادياً سأوقع معه".
وعن تصريحاته عن مستقبل كومان، علق فونت قائلاً:"كنت مُخطئاً بكلامي عن عدم استمرارية كومان، يمكن لتشافي أن يشغل منصب المدير العام".
وعن وضع أنطوان جريزمان مع البرسا، قال فونت:"كان واضح أنه لا يجب التعاقد مع جريزمان لأنه يلعب في مركز ميسي".
وعن رحيل لويس سواريز، علق فونت قائلاً:"فوجئت برحيل سواريز وبالطريقة التي رحل بها دون وجود بديل له، لسواريز كان هدافاً للفريق".
وعن مستقبل نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، اختتم فونت تصريحاته قائلاً:"لم نتحدث مع ميسي، تحدثنا مع المقربين منه، ميسي شخص مُحبط، النادي وعده بأنه يستطيع الرحيل متى ما أراد ولم يوفوا بوعدهم، علينا أن نجعله يرى أنه من خلال مشروع جديد يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا".

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