مرشح رئاسة برشلونة لا يمانع ضم راموس





قام فيكتور فونت المُرشح لرئاسة برشلونة بالترحيب بالتعاقد مع سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد في حالة فوزه بالانتخابات.

وقال فونت في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام:"إذا طلب مني تشافي التعاقد مع سيرجيو راموس وكان ذلك مُمكن اقتصادياً سأوقع معه".

وعن تصريحاته عن مستقبل كومان، علق فونت قائلاً:"كنت مُخطئاً بكلامي عن عدم استمرارية كومان، يمكن لتشافي أن يشغل منصب المدير العام".

وعن وضع أنطوان جريزمان مع البرسا، قال فونت:"كان واضح أنه لا يجب التعاقد مع جريزمان لأنه يلعب في مركز ميسي".

وعن رحيل لويس سواريز، علق فونت قائلاً:"فوجئت برحيل سواريز وبالطريقة التي رحل بها دون وجود بديل له، لسواريز كان هدافاً للفريق".