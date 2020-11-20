وزير التعليم العالي عن إدارة ازمة كورونا: "كنا مش بنام" (فيديو)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر وضعت نموذج أكثر من رائع للتعامل مع جائحة كورونا، وتعاونت فيه أكثر من دولة، معلقا: "كنا مش بنام، في مطبع للأحداث اللي حصلت ومرت بها مصر".

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الحكومة كانت تتابع كافة الجوانب للوضع، كتوفير الأدوية، وتجهيز المستشفيات، منوها بأن رؤية الضغط الذي تعرضت له الأنظمة الصحية في أوروبا قبل وصول الجائحة إلى مصر كان من اللحظات الصعبة جدا.

وأضاف أنه كان لابد من تأمين المجتمع الذي به 100 مليون مواطن، منوها بأن هناك مراحل مرت بها الأجهزة المختلفة استعدادا للجائحة لم تعرض، ولكنها موثقة لدى الدولة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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