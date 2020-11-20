البدري يكشف حقيقة تجاوز طارق حامد ويؤكد استشرت اللاعبين للكبار فى التشكيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول موقف اعترض طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، على عدم مشاركته أساسيًا في لقاء توجو الأول في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " طارق حامد لم يتجاوز في مباراة توجو وهو ملتزم بجميع القرارت".

وتابع: "لا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا وخاصة طارق حامد لذلك هو كان يرغب في اللعب لكنه لم يتجاوز".

وواصل حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول حديثه وكشف مفاجأة كبيرة بشان تشكيل مبارتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا".

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استشرت اللاعبين الكبار بالمنتخب في تشكيل مواجهتي توجو".

وأوضح: "هناك لاعبين كبار ولهم خبرات ولديهم دور كبير لذلك تم استشارتهم".

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