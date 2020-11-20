عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من حالة الطقس المتوقعة المتوقعة الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

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