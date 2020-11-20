عزت العلايلي يعلق على تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي وإهداء الدورة الـ 36 لاسمه





علق عزت العلايلي، على تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدًا أنه لا يوجد كلام يعبر عن سعادتي بالتكريم من مهرجان الإسكندرية، فهو شرف عظيم لي وكان الخبر عظيما عندما استقبلته من رئيس المهرجان الناقد أمير أباظة.





وأضاف خلال تصريحات صحفية: "أسعدني أكثر استقبال الزملاء والنجوم والجمهور لي في مدينة الإسكندرية التي أعتبرها من أهم المدن في العالم ولكنها لم تأخذ حقها".





وعن رفض النجوم الكبار التكريم في مهرجانات معتبرين اياه أمرا مهما خاصة إذا كان تاريخهم كبيرا أو نجوميتهم طاغية، أكد قائلًا: "عيب كبير جدا أن يرفض فنان تكريمه، خاصة إذا كان الموضوع من جهة كبيرة ومحترمة".





وأضاف: "حقيقي لا أفهم لماذا يرفض البعض التكريم بحجة أن نجوميتهم طاغية، فالنجوم العالميون يحضرون ويتسلمون جوائز على أعمالهم، وهذا شرف لأي فنان في أي مرحلة من عمره الفني".



