أسطورة ليفربول يوضح حظوظ ليفربول في الفوز بالدوري













أكد مايكل أوين، أسطورة فريق ليفربول السابق، أن فرص الريدز صعبة، للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشدد أوين، أن الإصابات قد تبعد الريدز عن الفوز بالدوري، حيث ستوثر على نتائج الفريق في المباريات المقبلة.





ويعاني ليفربول من عدة إصابات، تشمل فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجوردان هيندرسون ومحمد صلاح، بالإضافة إلى تشامبرلين وألكانتارا وروبيرستون.









وقال أوين في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ليفربول يمتلك أفضل اللاعبين، لكن الأمور ليست على ما يرام".









وتابع: "ليفربول يمكنه أخذ كل لقاء على حدة، لكن الأمور صعبة حالياً".





وأوضح أوين: "في بعض المباريات، إذا كنت تملك قائمة جيدة من اللاعبين أفضل من الفرق الأخرى، فبإمكانك تعويض غياباتك دون مشاكل".





وبسؤاله عن رأيه في الصفقات التي أبرمها ليفربول في الميركاتو الصيفي، أجاب: "بالطبع، صفقات مميزة، الفريق بأكمله جيد للغاية".



