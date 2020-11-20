حسام البدري يكشف لماذا لم يطلب تجميع المنتخب في شهر أكتوبر ؟









فسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول قرار عدم دخول منتخب مصر في معسكر قبل مواجهتي توجو في فترة التوقف الدولي.





وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك غيابات كثيرة وكان هناك فترة ضغط كبيرة على اللاعبين بسبب مباريات الدوري والمباريات القارية، ولو كنت جمعت اللعيبة كان قرار خاطئ جدًا وكان هتبقى نقطة سلبية ليا مش إيجابية، كنت هبقى بخلص على اللعيبة بسبب ضغط اللاعبين".



