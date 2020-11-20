محافظ المنيا يتفقد حادث تصادم بني حسن (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، عند وصلة بني حسن التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينه المنيا والعميد أسامة غريب مدير المرور، واسفر الحادث عن وفاة 12 واصابة 5 اخرين كما زار المحافظ المصابين بمستشفي التامين الصحي.





ولقى مساء الخميس 1 2 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، مساء الخميس، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى نقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت فورا 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث.

وقد جرى نقل 5 جثث لمشرحة مستشفى المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لدير مواس العام، 2 لمستشفى حميات المنيا، وجثة واحدة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط.

كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وبينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسير الحركة المروريه بالطريق، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.