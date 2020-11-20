وزير التعليم العالي: "مش هنخرج أجيال تعليم نص نص" (فيديو)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن التعليم ليس رفاهية، ولا يمكن تحمل تخريج أجيال تلقت تعليما "نص نص" وهذا ينطبق على كل الكليات.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم يحاولون قدر المستطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعات بداية من دخول الطالب الحرم الجامعي، وصولا إلى المدرج.

وأضاف أن وباء كورونا لن يكون الجائحة الأخيرة التي نتعرض لها، معلقا: "ده مش أول ولا أخر مرة نشوف فيها هذا النوع من الجائحات.. ولازم نتعلم أن نتعايش مع وجود الوباء، والحياة تدور".

هذا، واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 17 نوفمبر تدريب الدفعة الأولى من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدرب من أصل 628 مستهدف تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع السادة أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى.

وأضافت: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب.. نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفير يمثل مصر وجامعته ونفسه"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائم.

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