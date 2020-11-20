وزير التعليم العالي: "مش هنخرج أجيال تعليم نص نص" (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن التعليم ليس رفاهية، ولا يمكن تحمل تخريج أجيال تلقت تعليما "نص نص" وهذا ينطبق على كل الكليات.





وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم يحاولون قدر المستطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعات بداية من دخول الطالب الحرم الجامعي، وصولا إلى المدرج.





وأضاف أن وباء كورونا لن يكون الجائحة الأخيرة التي نتعرض لها، معلقا: "ده مش أول ولا أخر مرة نشوف فيها هذا النوع من الجائحات.. ولازم نتعلم أن نتعايش مع وجود الوباء، والحياة تدور".





هذا، واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 17 نوفمبر تدريب الدفعة الأولى من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدرب من أصل 628 مستهدف تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع السادة أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى.



