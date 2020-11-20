وزير التعليم العالي عن فترة الغلق: كنا حريصين على الطلاب (فيديو)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:50 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر كان لها نموذج أكثر من رائع في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن فترة تعليق الدراسة كانت من الفترات الصعبة، واصفا الجامعات في هذه الفترة بـ"مدن الأشباح".

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن المرحلة العمرية في حياة الطالب الجامعي فارقة ولا تحتمل اهدار عام أو عامين من حياته بسبب اغلاق مرتبط بفيروس كورونا.

وأضاف: "سهل تقفل أي حاجة فالدنيا، ولكن الصعوبة عند إعادة الفتح"، لافتا إلى أن هناك دول كثيرة لم تستطع تخريج دفعات جديدة بسبب فيروس كورونا وهذا بعكس الحال في مصر، حيث كان هناك حرص "أن الولاد ميضعوش".

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 17 نوفمبر تدريب الدفعة الأولى من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدرب من أصل 628 مستهدف تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع السادة أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى، وأضافت: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب.. نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفير يمثل مصر وجامعته ونفسه"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبعوثين بالبعثات الخارجية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

سبب تحول الفنان عادل إمام من زملكاوي إلى أهلاوي!

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الجندي" يشيد بدور الأزهر وأئمة الأوقاف داخل دول القارة السمراء

وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تغيير نظام التنسيق

بدء البرنامج التدريبي للطلاب الدفعة السادسة من "علماء الجيل" بأكاديمية البحث العلمي

وزير التعليم العالي يفتتح مركز أبحاث طب عين شمس (صور)

وزير التعليم العالي: تدريس الروبوت بالجامعات الذكية "عمره ما هيحصل"

توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

01:54 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

10:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»