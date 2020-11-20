وزير التعليم العالي عن فترة الغلق: كنا حريصين على الطلاب (فيديو)
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:50 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر كان لها نموذج أكثر من رائع في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن فترة تعليق الدراسة كانت من الفترات الصعبة، واصفا الجامعات في هذه الفترة بـ"مدن الأشباح".
وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن المرحلة العمرية في حياة الطالب الجامعي فارقة ولا تحتمل اهدار عام أو عامين من حياته بسبب اغلاق مرتبط بفيروس كورونا.
وأضاف: "سهل تقفل أي حاجة فالدنيا، ولكن الصعوبة عند إعادة الفتح"، لافتا إلى أن هناك دول كثيرة لم تستطع تخريج دفعات جديدة بسبب فيروس كورونا وهذا بعكس الحال في مصر، حيث كان هناك حرص "أن الولاد ميضعوش".
اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 17 نوفمبر تدريب الدفعة الأولى من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدرب من أصل 628 مستهدف تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع السادة أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى، وأضافت: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب.. نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفير يمثل مصر وجامعته ونفسه"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائم.
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