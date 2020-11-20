وزير التعليم العالي عن فترة الغلق: كنا حريصين على الطلاب (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر كان لها نموذج أكثر من رائع في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن فترة تعليق الدراسة كانت من الفترات الصعبة، واصفا الجامعات في هذه الفترة بـ"مدن الأشباح".





وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن المرحلة العمرية في حياة الطالب الجامعي فارقة ولا تحتمل اهدار عام أو عامين من حياته بسبب اغلاق مرتبط بفيروس كورونا.