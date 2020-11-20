النجم العالمي Wyclef Jean لـ"الفجر الفني": سعيد بنجاح أغنية Immortal.. أستمد أعمالي من وحي مشاعري.. وguy manoukian من أفضل الموسيقيين بالعالم

في البداية.. حدثنا عن أغنية Immortal المهداة للبنان.. ولماذا اخترت لها هذا العنوان؟



حدثنا عن تعاونك مع المؤلف الموسيقي "غي مانوكيان" في أغنية immortal؟ وكيف بدأ هذا التعاون؟



وما هي الرسالة التي تود إيصالها من خلال أغنية Immortal؟



بعد أن أهديت لبنان هذه الأغنية.. حدثنا عن مدى معرفتك بالموسيقى اللبنانية؟



ماهي رسالتك للشعب اللبناني؟



تتميز أعمالك الموسيقية بالتميز والإبداع.. من أين تستمدها؟











أطلق النجم العالميّ Wyclef Jean المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أغنية جديدة بعنوان "Immortal" والذي أهداها لمدينة بيروت على إثر الانفجار المُدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، ونجح من خلالها في نقل صورة إيجابية لبيروت التي لا تموت وتنهض دائماً وتتجاوز كلّ المحن والكوارث.لاقى العمل تفاعلا جماهيريا كبيرا، ولذلك أجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع النجم العالمي ومطرب الراب الأمريكي من أصل هايتي Wyclef jean، وتحدث معنا حول هذه الأغنية المهداة لبيروت والشعب اللبناني.سعيد جدا بنجاح هذه الأغنية والتي جاءت بعنوان Immortal" ترسيخا لفكرة أنه من المستحيل أن نموت، فقد كنّا وسنبقى، فمن الممكن أن تضغطوا علينا بشتى الطرق والوسائل إلا أن بذورنا قد زرعت ولا يمكنكم قتل هذه الجذور لذا فنحن "Immortal".سعيد جدا بهذا التعاون، وتجربتي مع المؤلف الموسيقي غي مانوكيان كانت ممتعة جدا، فهو بمثابة أخ لي وأرى فيه عازف بيانو بارع وأعتبره من أفضل الموسيقيين والملحنين في العالم وقد حققنا نجاحات كبيرة في الكثير من الأعمال التي تعاونا من خلالها.نريد أن يعلم الجميع أن صلواتنا مع الشعب اللبناني، ونرسل لهم كل ما لدينا من طاقة ايجابية وتفاؤل، وبالطبع الحق سينتصر بفضل قوتكم وعزمكم فلبنان هو بلد القيم الروحانية والسلام.لقد حضرت إلى لبنان منذ 30 عامًا وهذا جعلني ملمًا بالثقافة الموسيقية اللبنانية، فضلًا عن تعاوني أكثر من مرة مع عدد من الموسيقيين في لبنان.رسالتي للشعب اللبناني هي أن عليهم أن يظلوا أقوياء وسيتغلبون على كل هذه الصعاب، وستكون السلطة في يدهم، لأن كلنا أبناء الله وهو دائماً ينصر أصحاب الحق الذين يدافعوا عن حقهم ويحافظون على شعورهم بالتفاؤل والأمل، أحبكم يا شعب لبنان وأحضرّ جواز سفري لزيارتكم في القريب العاجل.أستمد موسيقاي من وحي مشاعري، من كياني، من الشمس والنجوم والطيور والسماء، من الطبيعة والكون كما خلقه الله بعظمته وطاقته الايجابية فأنا على إيمان ويقين بأن الإنسان يمكن إن يحقق كل ما يريده في حالة واحدة إذا آمن به.