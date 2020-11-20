"الإبراشي" عن ضبط شحنة حشيش بـ200 مليون جنيه: دليل على يقظة الأمن

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ضبط 2.5 طن حشيش في ميناء الاسكندرية، قائلًا: "دليل على اليقظة الأمنية، كل دي سموم علشان تقتل شبابنا".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن العصابة التي كانت تهرب هذه المخدرات لمصر هي دولية وتم ضبط عنصرين منها، مشيرًا إلى أن المخدرات جاءت إلى ميناء الإسكندرية على أنها بضاعه، وتم وضع ورق "اللاورا" لإخفاء رائحة الحشيش، خاصة أنها ذو رائحة نفاذة.



