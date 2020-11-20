وزير التعليم العالي يكشف أسوأ اللحظات التي مرت عليه داخل الأعلى للجامعات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن من أسوأ اللحظات التي مرت على جامعة القاهرة عندما كان هناك أشخاص ينامون بميدان النهضة، مضيفا أنه حضر اجتماعات بالمجلس الأعلى للجامعات وهم محاصرون من طلاب مخربين.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه رغم هذه الظروف لم تتأخر نتيجة واحدة عن الظهور، ولا محاضرة ألغيت وذلك في ظل أحلك الظروف، وهو ما يؤكد أن العاملين في الجامعات المصرية وطنيين.

وأضاف، أن جامعة القاهرة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وكلية الطب بجامعة القاهرة من أفضل 100 إلى 150 جامعة ما بين 30 ألف جامعة طب على مستوى العالم، مؤكدا أن الوضع تغير بالجامعات المصرية.

اجتماع لوزير التعليم العالي
في سياق مفصل، اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأربعاء الماضي مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات الكندية، وذلك بحضور السيد السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا، ود.أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال بكندا، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية ود.محمد الشرقاوي معاون الوزير للاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالعلماء المشاركين في الاجتماع، وأشاد سيادته بجهود علماء مصر في الخارج وما يحققونه من نجاحات في مختلف المجالات، منوهًا بما يتميزون به من التزام وسمعة طيبة على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل الجاد مع علماء مصر في الخارج بشكل مستمر، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية فى الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر، مشيرًا إلى لقائه بعلماء مصر فى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم.

وأضاف عبدالغفار أن مصر حققت عددًا من الخطوات الطيبة في مجال تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة والمؤمنة بقيمة العلم والتعليم.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التي بذلتها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، والتي منها إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2018 بدأت بمؤسسة الجامعات الكندية التي تستضيف فرع لجامعة الأمير إدوارد الكندية، ثم مؤسسة جامعات المعرفة التي تستضيف فرع جامعة كوفنتيري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير؛ بهدف توفير تعليم متميز على أرض مصر.

كما أشار عبدالغفار إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بدأت بها الدراسة منذ العام الماضي (الدلتا، بنى سويف، القاهرة الجديدة) بما يعطي التعليم الفني والتقني ما يستحقه من اهتمام، مؤكدًا أنه جار إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، تشمل برامج علمية وتخصصات حديثة، فضلا عن التعاون مع الشركات والمصانع لتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المطلوبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع ظهير إيسر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم العالي" تعلن قائمة الخبراء المشاركين في فعاليات "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي"

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة رايرسون الكندية لبحث إنشاء فرع بمصر

وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجلس الشيوخ الكندي

وزير التعليم العالي يبحث التعاون العلمي مع نائب رئيس جامعة أريزونا الأمريكية

التعليم العالي: تخصيص ٣٠ منحة كاملة للمتفوقين من طلاب المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

"التعليم العالي" تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بمصر.. تعرف عليها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

10:44 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

10:50 م

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»