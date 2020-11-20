وزير التعليم العالي يكشف أسوأ اللحظات التي مرت عليه داخل الأعلى للجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن من أسوأ اللحظات التي مرت على جامعة القاهرة عندما كان هناك أشخاص ينامون بميدان النهضة، مضيفا أنه حضر اجتماعات بالمجلس الأعلى للجامعات وهم محاصرون من طلاب مخربين.





وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه رغم هذه الظروف لم تتأخر نتيجة واحدة عن الظهور، ولا محاضرة ألغيت وذلك في ظل أحلك الظروف، وهو ما يؤكد أن العاملين في الجامعات المصرية وطنيين.





وأضاف، أن جامعة القاهرة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وكلية الطب بجامعة القاهرة من أفضل 100 إلى 150 جامعة ما بين 30 ألف جامعة طب على مستوى العالم، مؤكدا أن الوضع تغير بالجامعات المصرية.





اجتماع لوزير التعليم العالي

في سياق مفصل، اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأربعاء الماضي مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات الكندية، وذلك بحضور السيد السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا، ود.أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال بكندا، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية ود.محمد الشرقاوي معاون الوزير للاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالعلماء المشاركين في الاجتماع، وأشاد سيادته بجهود علماء مصر في الخارج وما يحققونه من نجاحات في مختلف المجالات، منوهًا بما يتميزون به من التزام وسمعة طيبة على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل الجاد مع علماء مصر في الخارج بشكل مستمر، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية فى الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر، مشيرًا إلى لقائه بعلماء مصر فى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم.





وأضاف عبدالغفار أن مصر حققت عددًا من الخطوات الطيبة في مجال تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة والمؤمنة بقيمة العلم والتعليم.





واستعرض الوزير أبرز الجهود التي بذلتها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، والتي منها إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2018 بدأت بمؤسسة الجامعات الكندية التي تستضيف فرع لجامعة الأمير إدوارد الكندية، ثم مؤسسة جامعات المعرفة التي تستضيف فرع جامعة كوفنتيري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير؛ بهدف توفير تعليم متميز على أرض مصر.



