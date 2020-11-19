مصرع ١٢ شخصًا وإصابة 5 آخرين في حادث سير بالمنيا

لقى 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، مساء الخميس، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى نقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.





وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤديه للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت فورا 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخص جراء الحادث.





وقد جرى نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لديرمواس العام، 2 لمستشفي حميات المنيا، وجثه واحده لمستشفي اليوم الواحد بسمالوط.





كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وبينهم مصاب واحد في حالة حرجة.



