ضبط كيلو ونصف "أستروكس" و19 قضية مخدرات بمركز طوخ

شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المخدرات، وأسفرت الحملة التي شنها مركز طوخ عن تحرير 19 قضية مخدرات.





وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بشن حملة مكبرة بمركز طوخ، بمشاركة اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ.



