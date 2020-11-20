ضبط كيلو ونصف "أستروكس" و19 قضية مخدرات بمركز طوخ

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المخدرات، وأسفرت الحملة التي شنها مركز طوخ عن تحرير 19 قضية مخدرات.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بشن حملة مكبرة بمركز طوخ، بمشاركة اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ. 

أسفرت الحملة عن تحرير 19 قضية مخدرات، وضبط كيلو ونص "أستروكس"، و900 جرام بانجو، و700 جرام شادو، وقضية حيازة بندقية خرطوش، و2 طلقة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مخدرات بوابة الفجر الفجر

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