عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "يمكننا التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وتابع "بايدن": "نحتاج خطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا"، مستكملًا: "بحثت مع حكام الولايات سبل تسهيل الاختبارات وتوفير اللقاح".



