عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
جو بايدن
جو بايدن
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "يمكننا التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتابع "بايدن": "نحتاج خطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا"، مستكملًا: "بحثت مع حكام الولايات سبل تسهيل الاختبارات وتوفير اللقاح".

وأضاف: "اتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة، وعدم التعاون مع فريقه الانتقال"، معلقًا: "إذا بقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يؤدي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا".

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