أستاذ علوم بحار: الدولة تربح من سمكة القرش الواحدة 220 ألف دولار سنويًا

قال الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار، إن القانون المصري يجرم صيد القروش لعدة منطلقات منها أن سمكة القرش الواحدة تدخل للدولة 220 ألف دولار في العام كمنتج سياحي، مشيرًا إلى أن الملايين من السياح يأتون لمصر سنويًا للمشاهدة سمك القرش.





وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن البحر الأحمر رغم تواجد به سمك القرش لم تسجل به حادثة هجوم واحدة لسنوات كثيرة، ولكن سمك القرش بدأ الهجوم على البشر في السنوات الأخيرة نتيجة تعامل البشر مع سك القرش بعدوانية، خلاف أن الصيد الجائر أدى لوجود تنافس ما بين الصيادين والقرش على السمك.



