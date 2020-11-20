عينه مليانة حنية.. فريدة الشوباشي: "ربنا بعتلنا السيسي هدية" (فيديو)
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
أمنية فوزي
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هنأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلًا: "ربنا بعتلنا هدية اسمها عبد الفتاح السيسي".
وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "كل سنة وإنت طيب ووإحنا طيبين بيك، هو طيب بينا إحنا طيبين بيه، وهو معانا ووإحنا معاه، التكامل إحنا وهو بنكمل بعض".
واستكملت: "ربنا يديله الصحة، وربنا يكرمه"، مضيفة: "إحنا وضعنا كلنا كان سيئ، ومكناشعايشين في سويسرا، إحنا كنا في حالة وحشة".
واستطردت: "المرأة كانت أوضاعها سيئة، والرجل كانت أوضاعه سيئة، وذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفة: "الرئيس السيسي لا يهتم بالشو الإعلامي، وعيونه مليانة حنية".
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