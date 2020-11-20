عينه مليانة حنية.. فريدة الشوباشي: "ربنا بعتلنا السيسي هدية" (فيديو)

هنأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلًا: "ربنا بعتلنا هدية اسمها عبد الفتاح السيسي".





وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "كل سنة وإنت طيب ووإحنا طيبين بيك، هو طيب بينا إحنا طيبين بيه، وهو معانا ووإحنا معاه، التكامل إحنا وهو بنكمل بعض".





واستكملت: "ربنا يديله الصحة، وربنا يكرمه"، مضيفة: "إحنا وضعنا كلنا كان سيئ، ومكناشعايشين في سويسرا، إحنا كنا في حالة وحشة".



