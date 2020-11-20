أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-11-2020.. المعدن الأصفر يفقد 8 جنيهات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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تراجعت أسعار الذهب في مصر فى بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليفقد المعدن الأصفر 8 جنيهات للجرام مع تزايد الأخبار الإيجابية حول عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب.

ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي :







أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 810 جنيه
وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 694.25 جنيهًا
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 925.75ًجنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:

واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية تعاملات يوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية، والأنباء الإيجابية بشأن لقاح "كوفيد-19".

وهبطت أسعار المعدن الأصفر للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها قلصت خسائرها التي تجاوزت 12 دولاراً مع تراجع الأسهم.

وتأثر الملاذ الآمن سلباً في الأسبوع الجاري مع التطورات الإيجابية بشأن علاج كورونا، عقب إعلان شركة "فايزر" أن التجارب النهائية أظهرت فاعلية بنحو 95 بالمائة للقاحها المحتمل للفيروس.

كما أن النتائج الأولية بشأن لقاح جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترا زينيكا" أظهرت استجابة مناعية متماثلة بين كبار السن والشباب.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأول مرة في 5 أسابيع، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة للشهر الخامس على التوالي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة، ليصل مستوى 1861.50 دولار للأوقية، خاسراً 12.40 دولار.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة عند مستوى 1860.46 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 92.49.

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