عميد طب طنطا: فقدنا أربع أطباء بسبب فيروس كورونا حتى الآن

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن هناك ضرورة للتعامل مع أي دور برد على أنه كورونا إلى أن يثبت العكس، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء والفرق الطبية معرض للإصابة بفيروس كورونا، حتى مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وتابع "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن هناك طبيبة أصيبت بفيروس كورون أثناء حامل في الشهر التاسع، وانجبت بأمان وسلام، ونجلتها سليمة ولم تصاب، وبعد ذلك توفيت بفيروس كورونا، معقبً:" ماتت قبل ما تلمس بنتها"

وأشار إلى أن كلية الطب بطنطا فقدت أربع أطباء بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إل أن المستشفى استقبلت الكثير من الحلات بفيروس، ولكنها بفضل الله نسبة الوفيات لا تتعدى الـ0.5%، ويجب التعامل مع كوروناعلى انه مرض خبيث، خاصة ان تحركاته لا يمكن أن التنبؤ بها.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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