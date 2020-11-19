الأوليمبي يفوز على الجزيرة ودياً

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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فاز فريق الأوليمبي السكندري على حساب ضيفه فريق الجزيرة المطروحي، بهدفين دون مقابل، خلال المواجهة الودية التي أقيمت بملعب عز الدين يعقوب، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2020-2021.

وأحرز هدفي فريق الأوليمبي حسين حمدي في الشوط الأول، ومصطفى جميل في الشوط الثاني.

وسبق للأوليمبي الفوز مؤخرا على فريق مركز شباب برج العرب بثلاثية نظيفة، والفوز على مياة البحيرة بهدف نظيف.

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